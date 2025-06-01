Komisyonda kabul edildi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'infaz paketi' açıklaması: 'Cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak'

Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen ve 30 maddeden
oluşan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 15 saat süren komisyon
görüşmelerinin ardından kabul edildi.
Teklifin yeni haftada Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.
BAKAN TUNÇ’TAN İLK AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah komisyonda kabul edilen
ve 10'uncu Yargı Paketi kapsamında infaz ile ilgili düzenlemeler içeren
"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında sosyal medya hesabı X'ten
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan
hedefler doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi’nin hem infaz sistemini hem de
toplumsal hayatı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içerdiğini ifade eden
Tunç, 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu
kaydetti.
Süreçte emeği geçen milletvekillerine teşekkür de eden Tunç,
teklif ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
10. YARGI PAKETİ'YLE DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
"Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan
cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın
altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10’unu
ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek.
Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir
şekilde gerçekleşmiş olacak."
SUÇLA ETKİN MÜCADELE, CEZADA ISLAH EDİCİ ANLAYIŞ
"10. Yargı Paketi'yle suçla etkin mücadele sağlanırken,
suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak. Hakkında ikinci
defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların dış dünyaya
uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve
topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınacak.
Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının
4’te 3’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden
yararlanabilecek."
İNFAZDA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM
"10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamı
genişletilecek. Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı kasten işlenen
suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla; taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen
suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz usulünün kapsamı ise
kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla; 70
yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla; 75 yaşını bitirmiş kişiler
bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise
6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân
tanınacak.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç
olmak üzere, hapis cezasına mahkûm olanlardan; ağır bir hastalık veya
engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame
ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut
tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine
karar verilebilecek. Ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan
doğum yapmış kadın hükümlülerin, cezalarını konutunda çekmelerine imkân
tanınacak."
ÇOCUKLAR İÇİN ISLAH VE EĞİTİM ODAKLI İNFAZ
"10. Yargı Paketi'yle çocuk hükümlüler için ceza infaz
sisteminde değişiklik yapılacak. Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz
kurumundan çocuk eğitimevine ayrılmalarına, yapılan iyi hal değerlendirmesi
sonucunda karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis
cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az
süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar
doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek."
TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİ ESAS, KURALSIZLIĞA GEÇİT YOK
"10. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelerle trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edeceğiz. Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara
yönelik cezalar artırılacak. Bu kapsamda; kara, deniz, hava veya demiryolu
ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli
olabilecek şekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırı
artırılarak; ceza 4 aydan, 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Alkol veya
uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç
sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak
hapis cezasının alt sınırı 3 aydan, 6 aya yükseltilerek; ceza 6 aydan 2 yıla kadar
hapis olarak belirlenecek."
SEVİNÇLİ GÜNLERİMİZDE SİLAHA YER YOK
"Düğünler başta olmak üzere sevinçli günlerimizi üzüntüye
dönüştürenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 10. Yargı Paketi'yle
yapılacak düzenleme kapsamında “kuru sıkı olarak bilinen” ses ve gaz fişeği
atabilen silahlar da "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"
suçunun kapsamına alınacak. Meskûn mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dâhil
silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların cezası artırılarak ceza, 1
yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Bu suçun düğün, nişan ve asker
uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde
verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak."
ŞİDDETE VE TEHDİDE KARŞI DAHA GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR
"10. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle vücut
dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarının hapis cezası
sürelerinde artış yapılacak. Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50
oranında artırılacak. Tehdit suçuyla etkin mücadele sağlanacak. Basit tehdit
suçunda cezanın alt sınırı 2 ay olacak.
Tehdit suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir
hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin
oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek
cezasının üst sınırı 5 yıldan, 7 yıla çıkarılacak. Suça teşebbüs halinde faile
ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis
cezasının alt ve üst sınırı artırılacak."
"KİŞİLİK HAKLARI DİJİTAL ALANDA GÜVENCE ALTINDA"
"10. Yargı Paketi kapsamında erişimin engellenmesi ve/veya
içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanunda düzenlemeler yapılmaktadır. İnternet ortamında
kişilerin şeref ve itibarına yönelik yapılan saldırılarda kişilere bu saldırıyı
engellemeye yönelik imkan tanınmaktadır. Yayın içeriği nedeniyle kişilik
haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.
Sulh ceza hâkimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına
gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde yirmi dört saat
içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek,
aksi takdirde başvuru reddedilecek. Sulh ceza hâkimliklerince verilen kararlara
karşı itiraz yoluna gidilebilecek ve kararına itiraz edilen hâkim veya itirazı
incelemeye yetkili merci gerekli görmesi halinde tarafları dinleyebilecek.
Dijital mecralarda yapılacak tüm bu düzenlemelerin amacı kişilik haklarının bu
alanda da daha etkin şekilde korunmasıdır."
"NOTERLİKTE AÇIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİR DİSİPLİN HÜKÜMLERİ"
"10. Yargı Paketi kapsamında Noterlik Kanununda disiplin
hükümleri yeniden düzenleniyor. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve
öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacak. TBMM
Adalet Komisyonundan geçen 10. Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu’nda da
milletvekillerimizin güçlü desteğiyle kabul edileceğine yürekten inanıyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde,
hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi
vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın adalete
olan güvenini en üst noktaya taşıyacak, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı
yapacağız."