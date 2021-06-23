Kick Boks Şampiyonu Erivan Barut, Başkan Maçoğlu'nu ziyaret etti

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:17

Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birinci olan Erivan Barut, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

Barut ve antrenörü Gürsel Tayam'ın birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğrafları, Başkan Maçoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Maçoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'da yapılan Kick Boks Uluslararası şampiyonasında sporcumuz Erivan kadınlar K1'de şampiyonluğu almıştı. Dersim'e bu gururu yaşatan Erivan ve Gürsel hocamız ziyaretimize geldi. Gençlerimizin spor faaliyetlerine yönelmesi bizim için büyük bir anlam taşıyor. Kendilerine teşekkür etmekle beraber belediye olarak her daim yanlarında olacağız."

Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na Tunceli'den Dersim Kick Boks Spor Kulübü adına katılan Erivan Barut, Büyük Bayanlar K-1 kategorisinde rakiplerini yenerek birinci olmuştu.



