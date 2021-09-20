Maçoğlu: Hiçbir öğrenciyi sokakta bırakmayacağız
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin "Öğrencilere, çalışanlara, velilere müşteri gözüyle bakan zihniyetin bu ülkeyi getirdiği durum bu" diye tepki gösterdi. Maçoğlu, “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak" dedi.
'Komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin açıklamada bulundu.
Maçoğlu, TELE 1'de katıldığı "Gün Ortası" isimli programda “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
İlgili kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirten ve ''Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için kapasite artırımı şart bu konuda ilgili müdürlüklerle de görüşüyoruz'' diyen Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu coğrafyaya gelen öğrencilerin çoğu yoksul. Bunu varsayarak düşünmek lazım. Eğitim, barınma bir haksa bu satılamaz. Çocuklara rant gözüyle bakılıyor. Bugün 1000 lira 2000 lira arasında yurt paraları ödüyorlar. Benim bile o kadar verecek param yok, bugün hiç işi olmayan insanlar o parayı nasıl ödeyecek. Öğrencilere, çalışanlara, velilere müşteri gözüyle bakan zihniyetin bu ülkeyi getirdiği durum bu. Eğitimin, sağlığın, barınmanın hak olduğu sosyalist bir anlayış örgütlenenene kadar bu sorunlar devam edecektir. Önümüzdeki dönem yüzlerce binlerce öğrenci ya okulu tercih etmeyecektir ya da okula gitmeyecektir, eğitim görmeyecektir. Küçücük bir ilin üniversitesinde yüzlerce öğrenci dışarda kalıyorsa İstanbul'u Ankara'yı düşünmek bile istemiyorum."
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