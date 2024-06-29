Komünistlerden Çipras'a 'boyun eğme!' tepkisi: Sahte solculuğuna kanmayız

Yayınlanma: 29.06.2024 - 19:42

Güncelleme: 29.06.2024 - 20:42

Koç Üniversitesi 2024 Mezuniyet Töreni'nde Yunanistan'ın eski başbakanı ve muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (Syriza) eski lideri Alexis Çipras da katıldı. Törende bir konuşma yapan Çipras, sözlerinin sonunda bir anısını anlattı.

"Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. 'Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır' dedi: 'Boyun eğme!' Bunu her zaman hatırlayacağım" diyen Çipras, mezun olan öğrencilere de "Boyun eğmeyin" diye seslendi.

Çipras'ın bu sözleri üzerine Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yunan siyasetçinin sözlerine karşılık "Çipras’ın sahte solculuğuna kanmayız!" başlığıyla yapılan açıklamada, Syriza’nın sol değil, sol görünümlü liberal siyaset olduğu vurgulanarak "Çipras’ın ağzına yakışmayan tek söz “boyun eğme”dir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Koç Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşmacı olan Yunanistan eski başbakanı ve Syriza’nın eski lideri Alexis Çipras konuşmasını boyun eğme diye bitirmiş.

Çipras’ın ağzına yakışmayan tek söz “boyun eğme”dir.

Avrupa Birliği emperyalizmine boyun eğerek Yunan emekçilerine kemer sıkmayı reva görünlerin solcu kesilmesine de ülkemizde solculuk taslamasına da izin vermeyiz!

Türkiye burjuvazisinin sembol gruplarından Koç’un davetlisi olarak geldiği mezuniyet töreninde solculuk yapmak ise manidar ve tam da Syriza liderine yakışan bir davranış olmuştur. Çipras’tan kimlerin ne murat ettiği ise işin başka boyutu. Bunun yanında Syriza ve Çipras gerçeği, ülkemizde parlatılmak istenen benzer figürlerin gerçek yüzünü göstermesi açısından ders niteliğindedir.

Syriza, sol değil, sol görünümlü liberal siyasettir.

Syriza, Yunan emekçilerinin en büyük hayal kırıklığıdır ve Yunan emekçilerine ihanettir.

Türkiye emekçilerinin de benzer şekilde bir kez daha kandırılmaması için Syriza’ya ve Çipras’a iyi bakın: Sol görünümlü düzen siyasetinin yalanlarına boyun eğmeyin!”



