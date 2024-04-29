Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:59

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde kurulan Kent Lokantaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Liberal görüşün temsilcilerinden HürKirpi isimli platform, sosyal medya hesabından Kent Lokantaları'nı hedef aldı. Ancak platformun tepkisi sosyal medyada karşılık bulmadı.

"Esnafı Batırma Lokantaları (Kent Lokantaları) tüm Türkiye'ye yayılıyor" adlı paylaşıma birçok yurttaş tepki gösterdi.

Paylaşıma tepki gösteren yurttaşlar, "Halk tarafıyım. Daha çok kent lokantası açılır umarım", "Ekonominin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kere 150 liraya yediğiniz menüyü bir ay sonra asla aynı fiyattan yiyemiyorsunuz. Bunun adı zam değil fırsatçılıktır" ve "Bırakın vatandaş iş günü öğle arası düzgün yemek yesin, haftasonu çocuğuna sokakta bir keyif aldırsın" şeklinde karşılık verdi.

GÜNDE 12 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Günde ortalama 800 kişiye hizmet verecek Arnavutköy Kent Lokantası; Bağcılar, Avcılar, Çapa, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Hisarüstü, Pendik, Sultangazi, Çatalca, Tuzla ve Sultanahmet’in ardından, İBB’nin İstanbul’daki 14. Kent Lokantası oldu. Günde ortalama 12 bin kişiye yemek hizmeti verilen Kent Lokantalarında çorba, ana yemek, yardımcı yemek, ekmek ve sudan oluşan menü fiyatı 40 TL. Başta öğrenciler olmak üzere, tüm İstanbullulara hizmet veren Kent Lokantaları, özellikle; okulların, hastanelerin, sanayi bölgelerinin bulunduğu kalabalık yerlerde açılıyor.