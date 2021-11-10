Komutan, kaymakam, müdür... "AKP'lilerin emrine yerini getirmeyince sürüldüler"

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, şehre bağlı Şuhut ilçesinde AKP'lilerin istemediği kamu görevlilerinin sürgünle karşılaştığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Burcu Köksal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Şuhut İlçesi'nde "kanunsuz emre" uymak istemedikleri için İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ'ın ve İlçe Tarım Müdürü Cengiz Karahan ile İlçe Jandarma Komutanı Mükerem Gökçe'nin görev yerlerinin değiştirildiği iddialarının doğru olup olmadığı sordu.

"KANUNLARA UYMAYA ÇALIŞTI, PASİF GÖREVE VERİLDİ"

Köksal önergesinde, "2021 yılı Haziran ayında 2 muhtar ve bir vatandaşın Kayabelen Göleti'nin kenarında ateş etmesi sonucu işlem yapmak isteyen Şuhut İlçe Jandarma Komutanına vatandaşın avukat olan kardeşinin engel olmaya çalıştığı sonrasında AKP’li Şuhut İl Genel Meclis Üyesinin İlçe Jandarma Komutanını arayarak hem avukat hem de vatandaşla ilgili işlem yapılmaması şeklinde talimat verdiği ancak İlçe Jandarma Komutanının yine de kanunlara uymaya çalışması karşısında Şuhut’tan alınarak merkezde pasif bir göreve verildiği iddiası doğru mudur?" dedi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanının ilçeden gönderilmesinin arkasında AKP'li İl Genel Meclisi Üyesi'nin ısrarının olup olmadığını soran Köksal, "Şuhut İlçe Jandarma Komutanı hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma olmaksızın görev yerinin değiştirilmesi Şuhut’tan gönderilmesinin arkasında AKP’li İl Genel Meclis Üyesinin isteği ve ısrarı olduğu iddiası doğru mudur? Doğru değilse görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir komutanın görev yeri niçin değiştirilmiştir?" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM DAHİL 4 BÜROKRAT DA İSTEKLERE UYMAYINCA...

Şuhut İlçesi'nde son 1 yıl içinde "kanunsuz emre" uymak istemedikleri için İlçe Kaymakamı, İlçe Özel İdare Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü ile İlçe Jandarma Komutanının görev yerlerinin değiştirildiği iddialarını da Bakan Soylu'ya soran Köksal, "Şuhut İlçesi'nde son 1 yıl içinde Kaymakam Erkan Kaçmaz’ın, Şuhut İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ’ın, İlçe Tarım Müdürü Cengiz Karahan’ın ve son olarakta İlçe Jandarma Komutanı Mükerem Gökçe’nin görev yerlerinin değiştirilmesi veya tayinlerinin çıkartılması 36 bin nüfuslu bir ilçe için normal midir? Bu kişilerin görev yerlerinin değiştirilmesinde AKP Milletvekillerinin akrabası da olan Şuhut'lu bir siyasetçinin isteklerini yerine getirmeme gerekçesi "kanunsuz emire" uymak istemedikleri iddiası doğru mudur? Bir ilçede bu kadar çok bürokratın ayrılmasının görev yerinin değiştirilmesinin nedeni nedir? Bu konuda niçin bakanlığınızca bir araştırma, soruşturma vb. yapılmamaktadır?" şeklinde konuştu.

"TALİMATLARA UYGUN HAREKET ETMEYENLERİN SÜRGÜN VE TAYİNLE GÖNDERİLDİĞİ DOĞRU MU?"

Şuhut İlçesi'nde İl Genel Meclis Üyesinin “talepler önce bana gelecek ben uygun görürsem kaymakama talimat veririm” şeklinde konuştuğu iddialarının doğru olup olmadığını soran Köksal, "Şuhut İlçesi'ne bağlı köylerden hizmet almak için Kaymakamlığa müracaat eden muhtarlara sözü geçen İl Genel Meclis Üyesinin “talepler önce bana gelecek ben uygun görürsem kaymakama talimat veririm” şeklinde konuştuğu Afyonkarahisar gündeminde yer alan iddialardandır. Bu konuda muhtarların ve bürokratların AKP’li Milletvekilinin akrabası olan bu kişiden korktukları için ses çıkaramadığı, onun talimatlarına uygun hareket etmeyenlerin ise ilçeden sürgün veya tayinle gönderildiği iddia edilmektedir. Bu konuda bakanlıkça bir inceleme yapacak mısınız?" dedi.

"ŞUHUT KAYMAKAMLIĞINA AİT BİNA YILLIK 10 BİN LİRAYA AKP'Lİ SİYASETÇİLERE KİRALANDI MI?"

Şuhut Kaymakamlığı'na ait koskocaman binanın bir kaloriferli daire fiyatına ilçedeki AKP'li siyasetçilere kiralandığı iddialarının doğru olup olmadığını soran Milletvekili Köksal, "Şuhut’ta bulunan ve Şuhut Kaymakamlığına ait binanın yıllık 10 bin liraya (aylık 831 lira) AKP Şuhut İlçe Başkanı ve AKP Şuhut İl Genel Meclis Üyesinin ortak olduğu bir merkeze kiralandığı iddiası doğru mudur? Doğru ise ilçede bir kaloriferli dairenin fiyatına koskocaman binanın kiralanması hakka hukuka hakkaniyete uygun mudur? Devletin zarara uğratılması söz konusu değil midir?" diye sordu.



