KONDA Araştırma, kamuoyu çalışmasını açıkladı: AKP yüzde 30’un altında

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

KONDA Araştırma’nın son kamuoyu araştırmasında yurttaşlara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu.

Buna göre AKP’nin oy oranı son 15 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 28.7’ye indi. CHP’nin oy oranı yüzde 24.7 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin oyu ilk kez yüzde 20’nin üzerine çıktı ve 21.7 çıktı. MHP’nin oyu yüzde 7.5, HDP’nin oyu yüzde 12.2 olarak tespit edildi. “Diğer” diyenlerin oranıysa 5.2.

