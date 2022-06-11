Kontrolsüz geçtiler: 'Ari' bölgeye 'hastalık' köprüsü
Trakya'ya veteriner kontrolü olmadan hayvan geçirildiği iddiaları gündeme geldi. CHP'li Başevirgen, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne veteriner kontrol noktası kurulmasının unutulduğunu belirtti.
Kurban Bayramı yaklaşırken “hastalıklardan ari” statüde bulunan Trakya’ya veteriner kontrolü olmadan hayvan geçirildiği iddiaları gündeme geldi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 18 Mart’ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne veteriner kontrol noktası kurulmasının unutulduğunu söyledi.
‘YSS DENETİMSİZ’ İDDİASI
Başevirgen, İstanbul’un Avrupa yakasına sevk edilen kurbanlığın ilgili genelge hükümlerine göre, sağlık kontrolünden geçmesi ve özellikle de şap hastalığı yönünden testlere tabi tutulması gerektiğini söyledi. Hayvanların belirtilen uygun şekilde sevkini denetlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca veteriner kontrol noktaları oluşturulduğunu belirten Başevirgen, “Noktalarda yetersiz denetim ve kapalı kabin araçlarla hayvan kaçakçılığı iddialarını duyuyoruz. Bu eksikliğin özellikle de Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nde yaşandığı iddia ediliyor” dedi.
‘EKSİKLER GÖRMEZDEN GELİNDİ’
Başevirgen, kurbanlıkların kaçak yollarla İstanbul Avrupa yakasına sokulmasında izlenilen diğer bir rotanın da 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunun söylendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
“Kaçak yolla Trakya’ya giren hayvanların kulak küpelerinin değiştirildiği ve hayvanların Trakya’daki köylerden İstanbul’a sevk edildiği iddia ediliyor. Köprüde kontrol noktası kurulması için karar alındığını ve bugün yarın hizmete geçeceğini öğrendik. Köprü 18 Mart’ta açıldı. İddialar doğruysa, iktidar her alanda olduğu gibi işin arkasını düşünmeden, köprüyü açmak adına bu eksikleri görmezden geldi. Bunun sonucu olarak, veteriner kontrol noktası kurmayı unuttular.” Başevirgen, hayvanların sağlık kontrolü yapılmadan Trakya’ya geçişi söz konusu olduysa bunun vahim sonuçları olacağını söyledi.
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