Kızılay 2022 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı
Kızılay, vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 2 bin 475, yurt dışı 1475 TL olarak belirledi.
Kızılay, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "2022 yılı için kurban bedelimizi açıklamış oluyoruz. Yurt içi 2 bin 475 TL, yurt dışı için 1475 TL. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulunabilir. Döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa, Türkiye'de 165 euro ya da 175 dolar. Kurbanlarını yurt dışında kestirmek istiyorlarsa, 100 euro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermek mümkün" dedi.
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