Konuşması gündem olmuştu... CHP'den, Kırklareli Valisi'ne tepki: 'Belgeli valiyi not ettik!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kırklareli Valisi'nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdıran sözlerine sert tepki gösterdi.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Başarır, "Kırklareli Valisi 'Bizim bir liderimiz var, adı Recep Tayyip Erdoğan!' demiş. Yani AKP Genel Başkanı onun lideriymiş! Yazıklar olsun böyle valiye! Anayasa diyor ki: Tarafsız olacaksın. Bir partiye değil, 85 milyona hizmet edeceksin! Normal bir hukuk devletinde, İçişleri Bakanı anında soruşturma başlatırdı ama bu düzende yapmaz!" ifadesini kullandı.

“BELGELİ VALİYİ NOT ETTİK”

Başarır şunları kaydetti:

“Çünkü tek adam rejiminde sadakat madalyası, liyakat belgesinden daha geçerli! Üstelik kendi eliyle bir zamanlar bu valiye başarı belgesi vermiş. Belgeli valiyi not ettik; gerçek liyakatin ve tarafsızlığın yeniden tesisinde bu not gerekecek!”