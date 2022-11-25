HKP'den '25 Kasım' eylemi: İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır!

25 Kasım 2022 Cuma, 23:31

HKP’li Kadınlar, bugün Ankara Kızılay’da, İstanbul Kadıköy’de ve İzmir Karşıyaka’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Eyleme katılan kadınlar, “Kadına şiddete hayır”, “Mirabal kardeşler ölümsüzdür” sloganları attı.

“KADINLARIMIZ KATLEDİLİYOR”

Yapılan açıklamalarda özetle şunlar belirtildi:

“Mirabal Kardeşler Dominik’te faşist Trujillo’nun diktatörlüğüne karşı mücadele ediyorlardı. Onların bu mücadelesinden korkan faşist Trujillo, Mirabal Kardeşleri acımasızca katlettirdi. Onlar yüreklerimizde ve kavgamızda yaşamaya devam ediyor. Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kahraman kuvvacı kadınları Kara Fatma’lar, Gördesli Makbule’ler, Nezahat Onbaşı’lar, Tayyar Rahmiye’ler de mücadelemizde yaşıyor. AKP’giller’in iktidar koltuğunda oturduğu 2022 Türkiye’sinde, kadınlarımız ve çocuklarımız her gün birer ikişer zalim katiller tarafından katlediliyor. 2012 ile 2022 yılları arasında 3560 kadın katledilmiştir. AKP’giller tarafından 20 yıldır yönetilen ülkemizde, kadına yönelik şiddet yüzde 1400’den fazla artmıştır.

İRAN VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Ülkemizde şeriat bir tehdit olarak kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanmaktadır. İşte Afganistan, Suudi Arabistan, İran örnekleri gözümüzün önündedir. Ve bugün İran’da kadınlar, Ortaçağcı gericiliğin başörtüsü zorunluluğuna karşı, kadının insan yerine konulmamasına karşı isyan etmekte, özgürlükleri için mücadele etmektedirler. Takvimler 20 Mart 2021’i gösterdiğinde, kadın düşmanı Tayyip Erdoğan, anayasaya aykırı bir şekilde bir gece yarısı kararnamesiyle, kadınlarımızı şiddet, tecavüz, taciz ve katliamlardan bir nebze de olsa koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıklamıştır. Kadınlarımıza kısmen de olsa nefes aldıran İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır!

“MÜCADELE EDİYORUZ”

Bugün biz Kurtuluş Partili Kadınlar, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı, AKP’giller’in kadınlarımızı, çocuklarımızı, ülkemizi ve emekçi halkımızı kerte kerte Ortaçağ’ın karanlıklarına götürmeye çalışmalarına, açlık ve sefalete mahkûm etmelerine karşı mücadele ediyoruz. Bizler, tıpkı Mirabal Kardeşler’in Trujillo faşizmine karşı mücadele ettiği gibi, zalimin karşısına dikiliyor, ülkemizin AKP’giller tarafından faşist din devletine doğru sürüklenmesine karşı mücadele ediyoruz.”