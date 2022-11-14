HKP'den Hikmet Kıvılcımlı anması

14 Kasım 2022 Pazartesi, 19:45

Dün İstanbul Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte HKP Genel Başkanı ve Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi Nurullah Efe’nin yanı sıra Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Makro/Uyum ve Neo Trend İşçileri ile Nakliyat-İş önderliğinde direnişleri zaferle sonuçlanan Uzel Makine İşçileri de konuşma gerçekleştirdi.

Anma toplantısı Enternasyonal marşı eşliğinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başladı.

“HER GÜN BİR ÖNCEKİDEN DAHA KÖTÜ HABERLE UYANIYORUZ”

Anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan HKP Ankara İl Yöneticisi Meliha Kuşçu, Hikmet Kıvılcımlı’nın 17 yaşında Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’nda Köyceğiz Kuvayımilliye Komutanı olduğunu aktardı. Kuşçu, Hikmet Kıvılcımlı’nın, 50 yıllık sosyalist mücadelesinin 22,5 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti.

(Meliha Kuşçu)



Kuşçu açıklamasının devamında, “Vatanımız zor ve kritik günlerden geçiyor. Her gün bir öncekinden daha kötü haberlerle uyanıyoruz. 99 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar, AB-D emperyalistleri tarafından Yeni Sevr’i yaşama geçirsinler diye kurulan, AKP’giller iktidarı kadar bu halka, bu vatana zarar vermedi, veremedi” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

HKP lideri Efe ise konuşmasında laikliğe ve antiemperyalizme vurgu yaptı. Efe, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının olmadığını belirtti. HKP lideri Efe, Erdoğan’da “narsistik kişilik bozukluğu”, “mitomanik kişilik bozukluğu” ve “kriminal psikopatlık” rahatsızlıklarının bulunduğunu öne sürdü. Efe, AKP iktidarının temsilcilerinin eninde sonunda işledikleri suçlardan dolayı yargılanarak hak ettikleri cezayı alacaklarını ifade etti.

(Nurullah Efe)



“DEĞİŞTİREBİLİRİZ”

Efe’nin ardından söz alan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da, “Pandemi dönemi tüm dünyadaki gelir adaletsizliğini çok daha fazla arttırmıştır. Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale gelmiştir. İşçi Sınıfının tek düşmanı parababaları değil aynı zamanda patronlarla işbirliği içindeki sarı sendikacılardır” diye konuştu.

(Ali Rıza Küçükosmanoğlu)



Küçükosmanoğlu sözlerini “Ancak işçi sınıfından yana olarak dünyayı değiştirebiliriz” diyerek sonlandırdı.

Konuşmaların ardından etkinlik sloganlar eşliğinde sonlandırıldı.