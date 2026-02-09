Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köprü ve otoyollar için '33,5 milyar dolarlık rant' iddiası: 'Bunun adı vatana ihanet planı!'

9.02.2026 10:58:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri ve 7 otoyolu özelleştirme planına ilişkin "Bunun adı, 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır. Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır" dedi.

Cumhuriyet tarihinin açık ara "özelleştirme şampiyonu" olan AKP iktidarının bu kez İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüyü ve bir dizi otoyolu özelleştirmek için düğmeye bastığı öğrenilmişti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, planı ‘AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı’ olarak nitelendirdi. 

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre söz konusu köprü ve otoyolların kamunun elinde kalması durumunda 25 yıllık net kârı 15 milyar dolar olacak.

Özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine ortalama %232 zam gelecek ve bu durumda 25 yıllık kâr 48,45 milyar dolara çıkacak.

"GELECEK NESİLLER SOYULUYOR"

48,45 milyar dolarlık toplam tutardan 15 milyar dolarının seçim öncesi kamuya gelir olarak tahsil edileceğini, geriye kalan 33,45 milyar doların ise ihaleyi kazanacak yandaş şirketlere "peşkeş çekileceğini" belirten Yavuzyılmaz, bu durumu "86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymak" olarak nitelendirdi. Yavuzyılmaz, iktidarın yeni özelleştirme hazırlığına tepkisini "Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi. 

Yavuzyılmaz'ın aktardığına göre özelleştirilmesi planlanan 2 boğaz köprüsü ve 7 otoyol şöyle: 

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • KGM Anadolu Otoyolu
  • KGM Avrupa Otoyolu
  • İzmir-Çeşme Otoyolu
  • İzmir-Aydın Otoyolu
  • Niğde-Mersin-Adana Otoyolu
  • Adana-Gaziantep Otoyolu
  • Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

