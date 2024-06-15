İYİ Parti’nin koltuk sayısı 35’e düştü

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz İYİ Parti’den istifa etti. İzsiz’in istifasıyla partinin Meclis’teki koltuk sayısı 35’e düştü.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00
İYİ Parti’nin koltuk sayısı 35’e düştü
Abone Ol google-news

AKP’de bir dönem görev alan Seyithan İzsiz, 14 Mayıs genel seçimlerinden önce eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davetiyle İYİ Parti’ye katılmış ve partinin İstanbul milletvekili seçilmişti.

Gazetemiz Cumhuriyet, yerel seçimlerin ardından İzsiz’in istifa edeceğini kulis bilgisi olarak gündeme getirmişti.

İzsiz, dün yaptığı açıklamayla istifasına “İYİ Parti’nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını” gerekçe gösterdi.

‘PARASI OLAN SEÇİLDİ’

Parti kurmayları İzsiz’in istifasına büyük tepki gösterdi. İYİ Parti’nin milletvekili listeleri belirlenirken İzsiz’in listede yer almasına gelen tepkiler, yeniden gündeme geldi.

Akşener’in “maddi nedenlerle” İzsiz’i aday gösterdiğini öne süren kurmaylar, “Partimize emek verenler milletvekili listelerinde yer almadı. Parası olanlar milletvekili oldu. partimize yazık ettiler” yorumunu yaptı.

Partiden üst düzey bir yetkili de “İstifasında ‘Tavrımın ve ilkelerim partiyle artık bağdaşmıyor’ demiş. İzsiz’in tavrı ve ilkeleri partimizle hiçbir zaman bağdaşmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, İzsiz’in bayram sonrası AKP rozetini takacağı ileri sürüldü.


14 Mayıs haberleri açıklama haberleri aday haberleri

İlgili Haberler

İYİ Partili Rıdvan Uz’un ihraç edilme isteminden partililer rahatsız oldu:

İYİ Partili Rıdvan Uz’un ihraç edilme isteminden partililer rahatsız oldu:
Son dakika.. İYİ Parti'de yeni istifa: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisiyle yollarını ayırdı

Son dakika.. İYİ Parti'de yeni istifa: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisiyle yollarını ayırdı
Rıdvan Uz kimdir? İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli?

Rıdvan Uz kimdir? İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler