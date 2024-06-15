İYİ Parti’nin koltuk sayısı 35’e düştü

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

AKP’de bir dönem görev alan Seyithan İzsiz, 14 Mayıs genel seçimlerinden önce eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davetiyle İYİ Parti’ye katılmış ve partinin İstanbul milletvekili seçilmişti.

Gazetemiz Cumhuriyet, yerel seçimlerin ardından İzsiz’in istifa edeceğini kulis bilgisi olarak gündeme getirmişti.

İzsiz, dün yaptığı açıklamayla istifasına “İYİ Parti’nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını” gerekçe gösterdi.

‘PARASI OLAN SEÇİLDİ’

Parti kurmayları İzsiz’in istifasına büyük tepki gösterdi. İYİ Parti’nin milletvekili listeleri belirlenirken İzsiz’in listede yer almasına gelen tepkiler, yeniden gündeme geldi.

Akşener’in “maddi nedenlerle” İzsiz’i aday gösterdiğini öne süren kurmaylar, “Partimize emek verenler milletvekili listelerinde yer almadı. Parası olanlar milletvekili oldu. partimize yazık ettiler” yorumunu yaptı.

Partiden üst düzey bir yetkili de “İstifasında ‘Tavrımın ve ilkelerim partiyle artık bağdaşmıyor’ demiş. İzsiz’in tavrı ve ilkeleri partimizle hiçbir zaman bağdaşmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, İzsiz’in bayram sonrası AKP rozetini takacağı ileri sürüldü.

