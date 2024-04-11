Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın, partide bazı milletvekilleri ve il başkanlarının olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için çalıştığını öne sürerek Genel Başkan Meral Akşener'e "kararın sonuna kadar arkasında durması" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:06
Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun
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İYİ Parti'nin 27 Nisan'da düzenleyeceği olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adaylığını ilan eden İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, parti içinde kurutayın iptal edilmesi için girişimler olduğunu iddia etti.

Koray Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır" diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kurultay kararının arkasında durması çağrısında bulundu. 

Koray Aydın'ın açıklaması şöyle: 

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İPTAL ETTİRME GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ

İYİ Parti, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe tavır koyan, yeri geldiğinde isyan eden İYİ ve cesur insanlar tarafından kurulmuştur.

2016 yılında MHP olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayının 3 katını aşan hatta salt çoğunluğuktan bile fazla imza toplanmasına rağmen, o kurultay, iktidarın açık müdahalesi ve garabet bir yargı darbesiyle engellenmişti.

Bu haksızlık karşısında susmayan ve gerektiğinde baba ocağına bile eyvallah etmeyen Türk milliyetçileri, İYİ ve cesur insanlarla el ele vererek olağanüstü hal dönemi şartlarında İYİ Parti'yi kurmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını Türk ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir.

Ancak İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır.

Nitekim Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir.

Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir.

Böylesine talihsiz girişimler Milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir.

Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır.

Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum.

Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır.

Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir.

İYİler ve Cesurlar Hareketi olan İYİ Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar, başımızın üstündedir.

Söz, İYİ Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır.

Demokrasinin ve hukukun gereği budur.

Koray Aydın

İYİ Parti Genel Başkan Adayı"

 


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