İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: 'Akşener'in hayır duasını aldım'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday sayısının fazla olup olmadığı hakkında, "Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum” dedi.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:36
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: 'Akşener'in hayır duasını aldım'
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, adaylığı hakkında basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu bulamayan ve kurultay kararı alan İYİ Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener ise kurultaya aday olmayacağını açıklamıştı.

"SADECE HAYIR DUASINI ALDIM"

Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunup bulunmadığı hakkında, “Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra parti içindeki yaşça büyük olanlarla ve kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüğünü aktardı.

"BÖLÜNMEYE VESİLE OLMAZ"

Aday sayılarının fazlalığına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek adaylarla da görüşmelerimiz olacak.

Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler” açıklamalarında bulundu.


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