Koro İstanbul'dan depremzede çocuklar için konser

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:45

Çok sesli koro müziğinin temsilcilerinden Koro İstanbul, bu yılki ikinci konserini “Kırmızı Mektep” olarak da bilinen Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde düzenledi.

İstanbul’da ve Anadolu’da yaşayan diller ile inançlara dair eserlerin seslendirildiği konsere dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Konserin gelirlerinin ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybetmiş çocukların eğitim masraflarına destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacağı belirtildi.