Koro İstanbul'dan depremzede çocuklar için konser

Koro İstanbul, bu yıl düzenlediği ikinci konserinde şarkılarını depremzede çocuklar için söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:13
Koro İstanbul'dan depremzede çocuklar için konser
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Çok sesli koro müziğinin temsilcilerinden Koro İstanbul, bu yılki ikinci konserini “Kırmızı Mektep” olarak da bilinen Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde düzenledi.

İstanbul’da ve Anadolu’da yaşayan diller ile inançlara dair eserlerin seslendirildiği konsere dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Konserin gelirlerinin ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybetmiş çocukların eğitim masraflarına destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacağı belirtildi.


Koro İstanbul depremzede konser

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