Koruması gereken yönetmelik, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacak

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SAHİPLENMEYE SINIR

Yönetmelikle yerel yönetimlere bakımevlerinin sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bütçe ayırmaları konusunda zorunluluk getirildi. Sahiplendiği hayvanı terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananlar, aynı takvim yılı içerisinde birden fazla hayvanını kaybedenler üç yıl süreyle bakımevlerinden hayvan sahiplenemeyecek.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamayla yönetmeliğe tepki gösterdi. Adem, “Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var. Bu bir vahşet yetkilendirmesidir. Bu düzenleme, yangına körükle gitmektir. Minareyi çalan kılıfına uydurur misali. Gerçekte ise ortada ne anayasal düzen ne de hayvan refahı var. Göstermelik maddelerle gerçek bir hayvan katliamı planlanıyor” diyerek gösterdi. Yasanın geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi üyelerine çağrı yapan Adem, “Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Sokak hayvanlarını hedef göstererek tüm yükü yerel yönetimlere bırakıyorsunuz, yetkiyi belediye meclislerine devrediyorsunuz” dedi.