'Köşenden gereğini yapacaksın' diyen Erdoğan basın özgürlüğünü savundu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 20:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu. "28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organları vardı. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hakkımızda verilen mahkeme kararını muhtar bile olamayacak manşetleriyle adeta kutlayan gazeteler gördük. E ne oldu o kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Şahsımız ömür biçilmesinden terör eylemlerinin desteklenmesine, kadınlarımız hakaret eden köşe yazarlarına kadar medyamızda 4'üncü kuvvet ifadesiyle asla bağdaşmayacak kepazeliklerle karşılaştık.

Türkiye yaşadığı bu olumsuzluklara rağmen, son 20 yılda demokrasi ile birlikte basın ahlakı ve hürriyetinde de bir seviye atlamıştır. Ülkemizin basın yayın tarihini bilen herkes, medyamızın bugün daha bağımsız bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir. 2023'ün Türkiyesinde basın 90'lara 70'lere 80'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde çok daha itibar kazanmıştır. Hangi cenahta yer alırsa alsın, basın yayın kuruluşları asli görevlerini hakkıyla yerine getirebilme selayatini bizim dönemimizde kavuşmuştur. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir.

Gezi olaylarında esnafımızın malını mülkünü yağmayalan vandalları kahramanlaştıranlar, benzerleri Paris'te ve Washington'da yaşandığında eylemcileri hemen terörist ilan ettiler."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 28 Eylül 2022 Çarşamba akşamı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlamış, program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz” diye sormuştu.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” demişti.