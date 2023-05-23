Köy ve mezralarda müşahit çağrısı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

Cumhuriyet konuya ilişkin bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil ve eski AKP Milletvekili Emin Şirin ile konuştu. Nebil, bir ve iki sandıklı köy ve mezralardaki oy oranlarına ilişkin verilere değinerek “Erdoğan’ın köy ve mezralardan aldığı oy, toplam kendi oyunun yüzde 21.6’sı. Kılıçdaroğlu’nun köy ve mezralardan aldığı oy, toplam kendi oyunun yüzde 14.5’i. Köy ve mezralarda bulunan sandık sayısı, toplam yurtiçi sandık sayısının yüzde 30’unu temsil ediyor” bilgisini verdi.

Nebil şöyle konuştu:

“Oy farkına baktığınızda bir ve iki sandık olan köy ve mezralarda, oy farkının bugün Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kadar olduğu gözüküyor. Yani 2.3 milyon. Dolayısıyla buraların kontrol altına alınması lazım. Kılıçdaroğlu çağrı yapıyordu. 1 milyon müşahit çıkarsa bunun kazanılabileceği düşüncesindeyim ben. Türkiye gönüllüleri gibi gönüllüler başarmış şehirlerde şimde sıra mezra ve köylerde.”

LİSTE YAYIMLANMALI

Eski AKP’li vekil Şirin ise “Türkiye’de bulunan 192 bin sandığa mutlaka görevli konulması lazımdı. Her listedeki görevlinin ilan edilmesi lazımdı. Bunu yapamadılar. Çünkü yeterli görevliyi bulamadılar. Çok süratle yapılması gereken şu: Gönüllülere nerede ihtiyaç olduğunu belirtilmesi lazım, mesela Cumhuriyet gazetesinde tam sayfa ilan versinler ve hangi sandıklarda eksikleri olduğunu ilan etsinler. Köy ve mezraların hangilerinde eksikleri var, o listeyi ilan etsinler, oraya gönüllü istesinler” dedi.

“Gönüllülerin olmadığı köy ve mezralarda muhtar ve köyün imamı var. Bunlar devletin elemanları” diyen Şirin, “Oraya herhangi bir gönüllü yollayamazsanız, muhalefet olarak orada gerekli seçim adaletini sağlayamazsınız. 192 bin sandığın hangilerinde ihtiyaç olduğunu ve eksik olduğunu listesinin yayınlaması lazım” ifadelerini kullandı. Yurttaşlar partilere ve gönüllü kurumlara başvurarak müşahit olabilir.

