Köylülerin mücadelesi sürüyor: Deştin’de ‘çimento fabrikası’ isyanı

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nin ortak sınırı olan Tekağaç mevkisinde kurulmak istenen “Entegre Çimento Fabrikası Projesi”ne karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor.

Mahkeme tarafından iki defa iptal edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ve Yatağan belediyeleri tarafından imar planları ve ruhsatların iptal edilen projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3. defa ÇED olumlu kararı verirken yurttaşlar yeniden dava açtı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi dava kapsamında bilirkişi keşfi kararı verdi. Sabah saatlerinde proje alanında inceleme yapmaya gelen 9 kişilik heyeti yöre halkı, MUÇEP üyeleri, Akbelen Ormanı’nı savunan köylüler, Bodrum Gümüşlük Forumu gönüllüleri “Çimentocu şirket Muğla’yı terk et”, “Deştin Çayı özgür akacak” sloganlarıyla karşıladı.

Yurttaşlar, bölgede daha önce yapılan iki bilirkişi keşfi olduğuna ve raporların çimento fabrikasını uygun bulmadığını hatırlattı.

IŞIK: HUZUR BIRAKMADILAR BİZDE

Deştinlilere destek veren İkizköy Mahallesi Muhtarı Nejla Işık da “‘Huzur içinde, doğduğumuz, karnımızı doyurduğumuz bu topraklarda yaşayıp ölüp gitmek istiyoruz’ diyorlar ama huzur bırakmadılar bizde. Bu kadar zulüm yapılmaz. Bu güzelim doğayı, bu güzelim köylerimizi, üreten köylülerimizi mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Üç tane termik santral ve o kadar maden az mı geldi? Çimento fabrikasına ihtiyacımız var bizim? Bina, bina, bina, bina bize ağaç lazım. Bize bina lazım değil; bize zeytin lazım, bize toprak lazım, bize üretim lazım, bize su lazım. Mücadele etmeden, savaşmadan hiçbir başarı olmaz. Muhtarlıklar, başkanlıklar, bütün görevler gelip geçicidir. Önemli olan doğduğumuz, emanet aldığımız bu topraklar için mücadele etmektir, savaşmaktır. O yüzden yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Biz kazanacağız. Hep beraber dayanışma içinde olacağız. Bunları buradan süreceğiz. Biz bu toprakları kolay kazanmadık, çok da kan döküldü bu topraklarda öyle kolay da parayla asla teslim etmeyeceğiz. Son sözümüz bu. Bu mücadele onurlu bir mücadele, yaşam mücadelesi. Hepinizin emeklerine sağlık, hepimizin emeklerine sağlık” dedi.

Deştinliler keşif protestosu sonrası desteğe gelen misafirlerine köyde katmer ve çay ikram etti.