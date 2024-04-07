Köylünün tarlasını gasp ettiler
Balıkesir Sarıalan Köyü’nde, CVK Madencilik, hukuki süreci devam eden altın madeni projesi için köylülere haber vermeden tarlalarını yok etti.
Köylüler, CVK Madencilik’e ait maden sahasına 230 metre uzaklıktaki meralarının, tarlalarının olduğu alanda ağaçların kesildiğini, yeşil bitki örtüsünün sıyrıldığını, tepelerin tıraşlandığını, prefabrik şantiye binalarının yapıldığını, ağır iş makinelerinin çalıştığını gördü.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Köylüler tarlalarını bulamadılar. ‘Tarlam nerede? Tarlama ne oldu?’ diye isyan ettiler. Şirket, ruhsat alanında kalan, satışı yapılmayan özel mülkü gasp etmişti. Köylülerin tarlalarını görmelerine izin verilmedi” dedi.
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