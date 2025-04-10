Kritik görüşme bugün! Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile bir araya geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek. Erdoğan’ın 13 yıl sonraki ilk teması olma niteliği taşıyan görüşmede, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.

Kritik görüşme bugün! Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile bir araya geliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla devam eden yeni çözüm sürecinde, bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder olacak. Buldan ve Önder, DEM Parti İmralı heyetinde de yer almıştı.

13 YIL SONRA İLK TEMAS

Erdoğan, en son başbakanlık döneminde Kürt siyaset temsilcileriyle, 12 Haziran 2012’de, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu. Bugün yapılacak görüşme, Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması olacak.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Dem Parti #İmralı

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