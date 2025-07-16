Kritik görüşme öncesi ortaya çıktı: Ahmet Davutoğlu ile Öcalan arasında mektuplaşma

İmralı heyetinin siyasi parti turları devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ilerleyen saatlerde Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Bu görüşme öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MEKTUPLAŞTILAR

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon konuşmasını köşesine taşıdı.

Taşgetiren, Davutoğlu'nun terör örgütü PKK lideri Öcalan ile mektuplaştığını yazdı:

Taşgetiren, ilgili yazısında şunları aktardı:

"Davutoğlu, ülke meseleleri ile dopdolu diyebilirim. Özellikle böyle uluslararası boyutları olan meselelerde onun zihin dünyası parti sınırlarını aşan bir hassasiyet içinde. Ulaşabildiği her yere düşüncelerini iletiyor.

Bu görüşmede DEM heyetinin kendisine İmralı’dan 'Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi' tanımlamasıyla bir mektup getirdiğini, kendisinin o mektuba cevap verdiğini, heyetin İmralı’nın cevaben yeni bir mektup yazacağını bildirdiğini de söyledi. İlginç değil mi?"