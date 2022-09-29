Soylu'yla ilgili 'istifa' iddialarının ardından Erdoğan'dan dikkat çeken 'kabine değişikliği' yanıtı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, kabine değişikliği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu futbola tam denk gelir. Niye? Baktın adam sakatlandı ne yapacaksın? Olabilir yani hiç belli olmaz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Fulya Kalfa moderatörlüğünde Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği veya görevden alınacağı bugünlerde sosyal medyanın ve çeşitli yayın organlarının tartışılan konusu haline geldi. Erdoğan, kabinede değişiklik iddialarına da yanıt verdi.
"AK Parti'nin 2023 kadrosu nasıl olacak, nasıl bir değişiklik göreceğiz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Futbol takımlarında bile transfer mevsiminde böyle A'dan Z'ye hepsi değişmez, yani içeriden birkaç tane değiştirirsin, tamam eyvallah ama A'dan Z'ye değişmez. Mevcut omurgayı korursun, takviyelerin nereye gerekiyorsa oraya da takviyeleri alırsın. Şimdi AK Parti'nin içerisinde de nerelerde aksamalarımız varsa bu aksamaların olduğu bölümleri inşallah tabii ki değişikliğe tabi tutarak, bu iller bazında olur, yönetimdeki yapı içerisinde olur ve bunlarla birlikte de bu değişiklikleri yaparak çok daha güçlü bir kadroyla inşallah yeni seçime hazırlanmak gerekir. Burada tabii Cumhur İttifakı olarak da ayrıca bir durumumuz söz konusu. Cumhur İttifakı'nın yapısı da burada bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Dayanışma içerisinde bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.
"HİÇ BELLİ OLMAZ"
Seçime kadar kabinede bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de Erdoğan şunları kaydetti:
"Şurada 8 ay kaldı, 8 ay içinde bu tür bir şeyi yapmak bir defa yani işletmecilik açısından da yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek. Bu futbola tam denk gelir. Niye? Baktın adam sakatlandı ne yapacaksın? Olabilir yani hiç belli olmaz. Ama fevkalade bir durum olursa tabii böyle bir adım da atılabilir ama bir şey bizim için çok önemli, kimliğimizden, değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz. Kadro yeniliklerini bir bayrak yarışında bayrak değişimi ve tazelenme olarak gördüğümü de daha önce ifade etmişimdir. Aynı şeyi yine ifade ediyorum."
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