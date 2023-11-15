KRT'nin yeni sahibi Bozfırat'tan açıklama: Mustafa Sarıgül kanalın sahibi değildir

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:03

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tarafından alınacağı iddialarıyla bir süredir gündemde olan KRT TV'nin satışı resmen duyuruldu.

Kanalın yeni sahibi, Sarıgül’ün kurduğu ve seçim sonrası CHP ile birleşen Türkiye Değişim Partisi'nde (TDP) Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat oldu.

Kanalın satışını Fırat Bozfırat şu ifadelerle duyurdu:

"Uzunca bir süredir KRT TV’nin satışına ilişkin Güneşim Medya ile yürüttüğümüz görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 13 Kasım itibariyle kanalın devri fiilen de tarafımıza yapılmıştır. Ancak bu süreçte özellikle bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekle ilgisi olmayan bazı tezviratların yayılması tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Mustafa Sarıgül, halihazırda CHP’nin Erzincan Milletvekili olup saygın bir siyasetçidir. Ancak KRT TV’nin ne gerçek sahibidir, ne de satış sürecinin herhangi bir aşamasında yer almıştır. Sayın Sarıgül de TBMM’de Türk milletini temsil eden 600 milletvekilimizden biridir. Kanalımızda herhangi bir habere konu olan milletvekillerine ne kadar söz hakkı tanınıyorsa Sayın Sarıgül’e de günü, saati geldiğinde aynı hakkın kullanılması dışında herhangi ayrıcalık tanınmayacaktır. Keza Sarıgül ailesinden herhangi bir ismin de KRT TV ile uzaktan ya da yakından herhangi bir bağı, bağlantısı söz konusu değildir.

KRT TV bugüne kadar gazetecilik ve yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaya özen göstermiştir. Aynı çizgisini bundan sonra da hassasiyetle devam ettirecektir. Yeni dönemde de tarafı olduğu tek şey kamu yararı olacaktır, özgür ve demokratik bir Türkiye olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin, her kesimin, her rengin sesi olmak, hak ve hukukuna sahip çıkmak en büyük önceliği olacaktır. Bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için de KRT TV kısa sürede yeniden yapılandırılacak, hem teknik, hem editöryal olarak çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir.

FIRAT BOZFIRAT

KRT TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI"