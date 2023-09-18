Mustafa Sarıgül Elon Musk'a sitem etti: Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez
CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, X'in sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'a sitem ettiği bir video paylaştı.
TikTok hesabından paylaştığı videolar ile gündeme gelen CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Elon Musk'a tepki gösterdi.
Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda elinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri bulunurken şöyle konuştu:
''Elon Musk, senin ayağını bastığın yerde, dünyanın neresi olursa olsun ot bitmez, ama şunu da gördüm ki: küçük yatırımcıların da ocağına incir ağacı sen diktin.''
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