Mustafa Sarıgül Elon Musk'a sitem etti: Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:51

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:53

TikTok hesabından paylaştığı videolar ile gündeme gelen CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Elon Musk'a tepki gösterdi.

Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda elinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri bulunurken şöyle konuştu:

''Elon Musk, senin ayağını bastığın yerde, dünyanın neresi olursa olsun ot bitmez, ama şunu da gördüm ki: küçük yatırımcıların da ocağına incir ağacı sen diktin.''