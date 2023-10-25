Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, KRT TV'yi satın aldı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, KRT Televizyonu'nun çoğunluk hisselerini satın aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
Halk TV'nin haberine göre, yerel seçimlerde CHP’den Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Emir Sarıgül ve babası, KRT Televizyonu'nu satın aldı.
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