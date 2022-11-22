Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 22-24 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

22 Kasım 2022 Salı, 17:50

Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 22-24 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.