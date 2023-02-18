Kübra Par: 'Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana'
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, iktidarın 2023 seçimlerini ertelemek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddialara ilişkin kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Kübra Par, "Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana" ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek istediği iddia edilirken, HaberTürk yazarı Kübra Par, seçim tarihi tartışmaları hakkında, "Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana" ifadesini kullandı.
Kübra Par, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Depremin ardından 'Seçim ertelenecek mi?' sorusu gündemde. Muhalefet partileri bunun Anayasa’ya aykırı olacağına dair üst üste açıklamalar yapıyor. Oysa Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana.
18 Haziran’a bırakılmamasının arkasında ise bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızla toparlanma konusunda duyduğu öz güven ve aday belirleyemeyen muhalefeti hazırlıksız yakalama niyeti yatıyor olabilir. Hem AK Parti hem de MHP kaynakları şu anki ağırlıklı eğilimin 14 Mayıs olduğunu doğruluyor."
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