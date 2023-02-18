Depremzedeler nerede oy kullanacak? Depremzedeler seçimde nasıl oy verecek?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 00:21

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 00:21

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken muhalef ise seçimin ertlenme olasılığına tepkili. Yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı bölgedeki büyük felaket sonrasında depremzedelerin seçimlerde nasıl oy kullanacağı da merak konusu oldu.



DEPREMZEDELER NEREDE OY KULLANACAK?



CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek merak edilen bu konuyu Twitter hesabından açıkladı.



Erkek depremzedelerin seçimde nasıl oy kullanacağına dair şu açıklamayı yaptı "14 Şubat’a kadar adres kaydı yaptırması gerektiğine ilişkin bir söylenti dolaşıyordu, doğru değildir.

Seçim takvimi başlayıp da seçmen kütükleri askıya çıkana dek her an MERNİS'e kayıtlı adresler değiştirilebilir. Seçim Kanununda geçen yıl yapılan değişiklikle yerel seçimin başlangıcından 3 ay önceki seçmen kayıtlarının esas alınacağı hükme bağlandı. Bu kural milletvekili ve cumhurbaşkani seçimlerinde uygulanmaz! Vatandaşlarımız YSK tarafından seçim takviminin yayınlandığı güne ve sonrasında seçmen listelerinin askıda kalıp ilan edileceği süre sonuna kadar oy kullanacakları yer adreslerini güncelleyebilirler. Adres güncellemeleri, nüfus müdürlüklerine bizzat başvuru veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Askı süresinde bu işlemin dışında ayrıca ilçe seçim kurullarına başvuru gerekecektir. Bu başvurulara göre seçmen listeleri şekillenecektir. Yurtta kalan öğrenciler seçmen kütüklerinin askıda olacağı 2 haftada, yurtlarından alacakları belge ve okullarından alacakları öğrenci belgesiyle;

Önce nüfus müdürlüğüne, oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kurula başvurarak yurtlarının olduğu ilde oy kullanabilirler. Yurtlar kapalı olduğuna göre öğrenciler için de adres kayıt sistemindeki bir adresi ikamet adresi olarak göstermek gerekecek.

Yeni düzenleme ile adresi kapandığı için adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adreslerinde seçmen listelerine eklenecekler. YSK henüz, depremzedelerin oy kullanmasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin karar almadı. Bu konuyu da yakından takip ediyor, seçmenlerin oy kullanmasının güvence altına alınması için önerilerimizi oluşturuyoruz."

DEPREMZEDELER SEÇİMDE NASIL OY VERECEK?



BBC Türkçe'ye konuşan CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Hadimi Yakupoğlu deremzedelerin başka ilde oy kullanıp kullanamayacağını şöyle açıklıyor " Aynı seçim çevresi içinde mahalleleri, başka bir mahalleye taşıyabilirsiniz. Ama Hatay’ın sandıklarını tutup da Mersin’e taşıyamazsınız. Yani Hatay’ın Defne’sine sandık kurulur, Erzin’ine kurulur ama başka bir seçim çevresine, yani ile kurulamaz sandık.

2018’de yürürlüğe giren kanunla 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun 14. maddesine eklenen 16. fıkra, “Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek” hükümlerini düzenliyor. "