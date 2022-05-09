Kübra Par'dan Cumhur İttifakı'na 'Cübbeli Ahmet' uyarısı: 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader?' demeli
Habertürk yazarı Kübra Par, Ahmet Mahmut Ünlü'nün HDP'ye oy veren seçmenlerle ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ünlü'nün sözlerine "Ülkeyi asıl bölecek olan izan yoksunu açıklamalar" diyerek tepki gösteren Par, Cumhur İttifakı’nı Ünlü'ye "Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel' demeli" demeye çağırdı.
Habertürk yazarı Kübra Par, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün HDP'ye oy verenleri hedef alan sözleri sonrası AKP ve MHP'yi harekete geçmeye çağırdı.
Bugünkü kaleme aldığı köşe yazısının ilgili bölümünde, Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı konuşmasına dikkat çeken Kübra Par, Ünlü'nün “HDP’ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz. Allah’ım bütün belaları onların üzerine irsal eylesin” dediğini belirtti.
Ünlü'ye tepki gösteren Par, şu ifadeleri kullandı:
"HDP’nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyebilirsiniz. HDP’li siyasetçileri eleştirebiliriz. Partinin kapatılması gerektiğini bile savunabilirsiniz. Fakat en temel demokratik hakkını kullanarak oy veren milyonlarca insanı kafadan suçlu ilan etmek, beddua etmek, hatta vatandaşlıktan çıkarmaktan söz etmek de nedir?"
"Ülkeyi asıl bölecek olan, Kürt vatandaşlarımızın bu ülkeyle kurduğu duygusal bağı zedeleyen bu türden izan yoksunu açıklamalardır" diyen Par, yazısında AKP ve MHP'ye "Cübbeli Ahmet Hoca belli ki kendisine bir siyasi misyon edinmiş ama bu türden tehlikeli açıklamalara en başta Cumhur İttifakı’nı temsil eden siyasetçiler itiraz etmeli, 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel' demeli" çağrısında bulundu.
Video Haberler
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi