Kübra Par'dan Cumhur İttifakı'na 'Cübbeli Ahmet' uyarısı: 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader?' demeli

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:40

Habertürk yazarı Kübra Par, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün HDP'ye oy verenleri hedef alan sözleri sonrası AKP ve MHP'yi harekete geçmeye çağırdı.

Bugünkü kaleme aldığı köşe yazısının ilgili bölümünde, Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı konuşmasına dikkat çeken Kübra Par, Ünlü'nün “HDP’ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz. Allah’ım bütün belaları onların üzerine irsal eylesin” dediğini belirtti.

Ünlü'ye tepki gösteren Par, şu ifadeleri kullandı:

"HDP’nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyebilirsiniz. HDP’li siyasetçileri eleştirebiliriz. Partinin kapatılması gerektiğini bile savunabilirsiniz. Fakat en temel demokratik hakkını kullanarak oy veren milyonlarca insanı kafadan suçlu ilan etmek, beddua etmek, hatta vatandaşlıktan çıkarmaktan söz etmek de nedir?"

"Ülkeyi asıl bölecek olan, Kürt vatandaşlarımızın bu ülkeyle kurduğu duygusal bağı zedeleyen bu türden izan yoksunu açıklamalardır" diyen Par, yazısında AKP ve MHP'ye "Cübbeli Ahmet Hoca belli ki kendisine bir siyasi misyon edinmiş ama bu türden tehlikeli açıklamalara en başta Cumhur İttifakı’nı temsil eden siyasetçiler itiraz etmeli, 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel' demeli" çağrısında bulundu.