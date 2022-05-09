Son anketten dikkat çekici sonuç: Seçmenin yüzde 72'si inanmıyor!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:35

TÜİK’e göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. TÜİK'in açıkladığı oranlarla bile Türkiye dünyada enflasyonun en yüksek olduğu altıncı ülke, Avrupa’da ise birinci.