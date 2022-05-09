Son anketten dikkat çekici sonuç: Seçmenin yüzde 72'si inanmıyor!

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden yedisi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine inanmıyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:35
Son anketten dikkat çekici sonuç: Seçmenin yüzde 72'si inanmıyor!
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TÜİK’e göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. TÜİK'in açıkladığı oranlarla bile Türkiye dünyada enflasyonun en yüksek olduğu altıncı ülke, Avrupa’da ise birinci.

Araştırma verilerini şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre seçmene TÜİK’in martta açıkladığı resmi enflasyona inanıp inanmadıkları soruldu. Sadece yüzde 22,5 “İnanıyorum” derken yüzde 72,9 “İnanmıyorum, daha fazla” dedi.

AKP seçmeninin yüzde 58,1’i ‘inandığını’, yüzde 32,6’sı oranın ‘daha fazla’ olduğunu söyledi. Yüzde 50,6’yla MHP seçmeninin yarısı ‘inanmadığını’ söylerken yüzde 46,2 “İnanıyorum” dedi.

Resmi verilere güvensizlik CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninde yüzde 100’e yakın.

Kurum martta yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 150’ye yakın olarak hesaplanmıştı.


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