Küçük Vali Taksim'de 1 Mayıs'a izin verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı, koltuğuna oturan Derin Mina Koç ise Taksim'e izin verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:17
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İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için İstanbul Valiliği'ne gelen Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu öğrencilerini kabul salonunda karşıladı.

Vali Gül koltuğunu 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç’a devretti.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE OYUN ALANLARI İSTEDİ

Makam koltuğuna oturan Derin Mina Koç, tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Mina Koç, "Öncelikle bizim en temel ihtiyaçlarımızdan, oyun ihtiyacımızın karşılanabilmesi için daha fazla çocuk parklarının ve oyun alanlarının olmasını, bu alanların içinde bulunan oyuncak ve zeminin doğal malzemeden yapılmasını, aynı zamanda yeşillikler içinde olmasını istiyorum. Doğadan uzak olan AVM'lerde vakit geçirmek istemediğimiz için yürüyüş alanları, botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu yeşil alanların çoğalmasını isterim. İsteklerimi planlarken sadece yaşıtlarımı değil bazı ağabey ve ablalarımı da düşündüm. Ders çalışmak, projeler hazırlamak için yürüyerek gidebilecekleri kütüphanelerin olmasını arzu ederim. Son olarak gelecekte bizi yurtdışında gururlandıracak ve milli sporcularımızın yetişeceği spor merkezleri yaygınlaşmasını tüm kalbimle arzu ediyorum. Bana bu fırsatı veren tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum" dedi.

TAKSİM'E İZİN VERDİ

 

Koç konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Derin Mina Koç, 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya ise, "İzin veririm tabi ki" yanıtını verdi.

'TALİMATLARINIZI ALDIK'

Ardından bir konuşma yapan Vali Gül, "Öncelikle Sayın Valimizi tebrik ediyoruz. Gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş. Seni yetiştiren anneyi, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Hem diksiyonu çok güzel, hem de verdiğim mesajlar çok çok iyi. İnşallah yarının gençleri olarak mutlu olduğunu, yapmak istediğiniz işleri yaparsınız. Arkadaşlarınızı tebrik ediyorum bir ekip olarak geldiniz. İstanbul'da da, Türkiye'de de eğitimdeki kalitemiz tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi her geçen gün bir öncekinden daha iyiye gidiyor. Bugün ihtiyaç olarak görülen meselelerin önemli bir kısmını 5 sene önce, 10 sene önce, 30 sene önce hayal bile edemezdik; ama daha iyisi her zaman mümkün. Özellikle eksikliğini hissettiğiniz yürüme mesafesindeki kütüphaneler, yürüme mesafesindeki okullar, yeşil alanların artırılması, düzenli bir şehirleşmenin yapılması sadece çocuklar için değil, hepimiz için çok çok önemli bir ihtiyaç. Talimatlarınızı aldık. İnanıyorum ki bundan birinci derecede sorumlu olan belediyelerimiz de bu talimatlarınızı almıştır" diye konuştu.


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