İmamoğlu Taksim’deki 23 Nisan törenine katıldı: ‘Umarım çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz’

Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:34

Güncelleme: 23.04.2024 - 11:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte, 104’üncü 23 Nisan kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İBB’nin düzenlediği “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” kapsamında İstanbul’da ağırlanan, aralarında Filistin ve Ukrayna’dan gelen öğrencilerin de bulunduğu yabancı ülkelerden çocuklar da törene katılarak, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de anıt çevresindeki yerini aldı.

MEYDANLARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu, 23 Nisan değerlendirmesini de Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirdi. Taksim’deki Cumhuriyet Meydanı’nın İstanbul için önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sultanahmet Meydanı, işgale karşı direnişin ilk sesinin çıktığı yerdir. Daha sonra Cumhuriyet dönemi boyunca Taksim Meydanı, birçok gösteriye, birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır. Ve burası, hepimiz için, Ata'mızın huzurunda, İstanbul'umuzun en güzel, en önemli anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi çok kıpır kıpır eden ve her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki en güzel anılarını hissettiren, hatırlatan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlamasının başlangıç anını yaşıyoruz. Az önce, protokol gereği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu. Ardından Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıkları çelenkleri sunuldu.

“BUNLAR, MUAZZAM DÜŞÜNCELER”

Gün boyu etkinliklerimiz var. İstanbul'umuzun farklı noktalarında, çok değerli kutlamalarımız var. Aslında bayramı kutlamak, bir arada olmak… Hani tarifi şöyle yapabiliriz: Milletimiz adına iyi günde, kötü günde bir olabilmek, birlikte olabilmek duygusunun en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte. Bayramları kutlayabilmekte derken, bu coşkuyu hissedebilmekte. Bir de dünyada çok az millete nasip olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin belki ilk ışığını yakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi, dünyada çok az rastlanır bir şey. Evet; Cumhuriyet Bayramı'mız var, ülkelerin benzer kuruluş gün, bayramları var. Ama tematik anlamda baktığınızda, çocuklara emanet edilmiş, gençlere emanet edilmiş 100 yıl önce. Bunlar, muazzam düşünceler.

“ÇOCUKLARA EMANET EDİLEN DUYGUYA BAKAR MISINIZ?”

Ve çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber, çocukların bayramı. Yani çocukların, aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? ‘Filistin'de çocuklar ölmesin’ diyoruz. Ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Atamız ise, 1920’deki Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra, çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri, hissedebilecekleri, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, kula minnet etmemenin, bireysel olarak özgür olmanın, fikri hür vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş. Kime etmiş? Bu cennet vatanın her köşesindeki insanın evlatlarına. Hakkari'deki çocuklarımız, Diyarbakır'daki çocuklarımıza, Artvin'deki çocuklarımıza, Edirne'deki, Kars'taki, Samsun'daki, Sivas'taki, Trabzon'daki, Antalya, Mersin, Gaziantep, Burdur, Uşak, İzmir… Fark ediyor mu? Fark etmiyor. Etnik köken fark ediyor mu? Fark etmiyor.

“23 NİSAN, MİLLETİMİZİN HER FERDİNE EMANETTİR”

Az önce bir evladımız yanımıza geldi. Annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Ve onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın, coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire, her şey bir kenara; milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada, bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Elbette içim neşeyle dolu. Ama aynı zamanda, içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz. Muhtemeldir ki bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki, o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım. Bayramımız kutlu olsun.”

Alanda bulunan yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin farklı noktalarından gelen çocuklarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlediği 23 Nisan kutlama programına da katıldı.