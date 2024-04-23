Son Dakika... İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs için DİSK'in başvurusuyla ilgili kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:24
Son Dakika... İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi!
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İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması için DİSK'in başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs için Taksim Meydanı hariç başka bir alan belirleneceğini duyurdu.

23 Nisan'ın coşku içinde kutlandığını ve 1 Mayıs etkinliklerinin yaklaştığını belirten Gül, "Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." ifadelerini kullandı.

Gül, başta DİSK ve KESK olmak üzere Taksim için talepte bulunan herkesle konuştuklarını ve kutlamaların bu sene Taksim'de olmayacağını sendikalara izah ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içinde, günün anlamına uygun, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak, emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içinde kutlanır."

Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.

Gül, kutlamaların Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda yapılacağını yineleyerek, "O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı’nda kutlayacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de söz konusu kararı desteklemişti. 


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