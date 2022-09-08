Kulisler hareketli: AKP'nin önündeki en büyük sorun...

08 Eylül 2022 Perşembe, 08:27

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, AKP'nin 2023’te yapılması planlanan seçimler için “yıpranmamış isim” arayışında olduğunu ancak bulamadığını söyledi.

Ceyhan, bugünkü köşe yazısında AKP'nin önündeki en büyük sorunun yıpranmış isimler olduğunu ifade etti.

Parti içerisinde ciddi bir çekişmenin olduğunu işaret eden Ceyhan, "Zira her iki AKP’li arasında oldukça ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani her iki isim de birbirleri için yıpranmış isim haline gelmiş durumda. Yazılı ve görsel medya bu tür anlaşmazlık konularıyla ilgili haberlerle dolup taşıyor. El ele veren, sırt sırta veren iki AKP’li yerine hep birbiri ile uğraşan iki AKP’li tipinin öne çıkıyor olması, elbette sıradan bir tesadüf eseri değil" dedi.

"BEYEFENDİ BÖYLE ŞEYLER İSTEMİYOR"

"Yıllardır genel başkanları Erdoğan’ın partililer üzerindeki otoritesinden istifade ederek bugünlere gelenlerin kavgasız gürültüsüz bir arada durmaları imkânsız gibi bir şey. Bu nedenle muhalefet sözcülerinin işi zor ama iktidar sözcülerinin işi daha zor diyenlere hak veriyoruz. Elbette muhalefet partilerinin içleri güllük gülistanlık değil ama onların anlaşmazlık konuları iktidar partisinde olduğu gibi dallanıp budaklanmış vaziyette değil" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Muhalefet partileri telafisi daha kolay sorunlar yaşıyorlar. İktidar partisinde ise ortaya çıkan sorunları telafi edebilmek kolay olmuyor. “Beyefendi böyle şeyler istemiyor” ikazı bile partililer arasında yaşanan sorunları örtbas etmeye yetmiyor" dedi.