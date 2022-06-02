Ankara'da hareketli saatler: Beştepe kulislerinde neler oluyor?

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:12

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 'Ankara'da hareketli saatler ve diplomasi' başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Ankara'ya gelişinin ayrıntılarını aktardı.

Erkin, Wall Street Journal'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan ABD'li yetkililerin söylediklerini şöyle aktardı; "Batı ülkelerinin Türkiye'yi ikna edeceğine eminiz. Batılı yetkililer haziran ayının sonunda gerçekleşmesi planlanan NATO Zirvesi öncesinde bu sorunu çözmek için baskı altında. Sorun zirveden önce çözülse bile üyelik süreci haftalar veya aylar sürecek."

"Üç gün önce... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın sosyal medya paylaşımındaki 'Vakit geldi. Yol göründü. Kısa bir süreliğine de olsa istikamet Ankara' sözlerini anlamlandırmaya çalıştığını belirten Erkin şöyle devam etti;