Ankara'da hareketli saatler: Beştepe kulislerinde neler oluyor?
Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı durması sonrasında yurda geri döndü. Murat Mercan'ın Ankara'ya gelişi Beştepe'de hareketliliğe neden oldu.
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 'Ankara'da hareketli saatler ve diplomasi' başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Yazısında, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Ankara'ya gelişinin ayrıntılarını aktardı.
Erkin, Wall Street Journal'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan ABD'li yetkililerin söylediklerini şöyle aktardı; "Batı ülkelerinin Türkiye'yi ikna edeceğine eminiz. Batılı yetkililer haziran ayının sonunda gerçekleşmesi planlanan NATO Zirvesi öncesinde bu sorunu çözmek için baskı altında. Sorun zirveden önce çözülse bile üyelik süreci haftalar veya aylar sürecek."
"Üç gün önce... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın sosyal medya paylaşımındaki 'Vakit geldi. Yol göründü. Kısa bir süreliğine de olsa istikamet Ankara' sözlerini anlamlandırmaya çalıştığını belirten Erkin şöyle devam etti;
"Dün…
FOX TV'de İsmail Küçükkaya şunları söyledi: '… Dün (Önceki gün) Ankara'ya gittim. ABD ile gerilimin yaşandığını öğrendim. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda engel olacağına dair açıklamaları ABD'yi çok kızdırmış. Joe Biden talimat vermiş, Türklerin etkinliklerine katılmayacaksınız diye. Bu krizi çözmek için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, dün Ankara'da idi. Murat Mercan bu krizi yumuşatmak için mekik diplomasi dokuyor.'
Büyükelçi Mercan'ın 'Kısa süreliğine de olsa istikamet Ankara' cümlesinin altında yatan nedeni 'özel haber' diye anonslayan Küçükkaya'dan sonra Beştepe kulislerinde 'Ne oluyor?' sorusuna yanıt aradım. Mercan'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili gelen bilgi netti: 'İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmıyoruz. Sorun yok.'
Peki 'İsveç-Finlandiya konusunu diplomasi çerçevesinde çözme' konusunda Murat Mercan neden önemli?
'HAHAMLA SİNAGOG BULUŞMASI'
Dört gün öncesine yani 29 Mayıs'a dönelim…
'Diplomasiyi' anlamak için ziyaretler önemli!
Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'ta bulunan Hampton Sinagogu'nu ziyaret etti. Mercan ve Özgür'ü Hampton Sinangogu'nda, sinagogun başkanı Haham Marc Schneier ve Jerusalem Post'dan ( İsrail) gazeteci Lahav Harkov ağırladı. 'Türk dış politikası ve Türk-Yahudi ilişkileri' üzerine düzenlenen toplantıda Büyükelçi Mercan, Türk tarafının görüşlerini dile getirdi.
Haham Marc Schneier de sosyal medya paylaşımında 'İsrail ile Türkiye arasında Büyükelçi ile yürüttüğüm tarihi yakınlaşmayı kutlamak için Hampton Sinagogu Murat Mercan ve Reyhan Özgür'ü ağırladı.'
Peki kim bu Haham Schneier?
Erkin, 20 Nisan'da, Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller 'AKP'nin İsrail'e 6 mesajı' başlıklı yazısındaki tespitine de yer verdi;
"… Haham Mark Schneier, 11 Mart 2022'de Times of Israel'e anlatmıştı… Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Washington Büyükelçiliği'ne atandıktan kısa bir süre sonra (Nisan 2021) Haham Schneier ile görüşmüş ve ona (Erdoğan beni Türkiye ile Amerikan Yahudi cemaati ilişkilerini düzeltmekle yetkilendirdi) demişti. Schneier de bu sözler üzerine Mercan'a şu tavsiyede bulunmuştu: (Eğer Türkiye'nin Amerikan Yahudileri, Kongre, yönetim vb. ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsanız, bunun yolu İsrail'den geçiyor.)"
Video Haberler
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
- Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti
- Uzmanından korkutan kuraklık uyarısı
- Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi