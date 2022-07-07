Son seçim anketi açıklandı: CHP birinci, 6'lı masa yüzde 51’i aşıyor!

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:44
<p>Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken, yeni seçim anketleri açıklanmaya devam ediyor. Son anket Avrasya Araştırma ile 23 Derece’den geldi.</p>

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken, yeni seçim anketleri açıklanmaya devam ediyor. Son anket Avrasya Araştırma ile 23 Derece’den geldi.

<p><strong>CHP BİRİNCİ PARTİ</strong></p> <p>Ankette CHP, yüzde 29.9’la birinci parti olarak AKP’nin önünde yer aldı. AKP’nin yüzde 28,4’le CHP'yi takip ettiği ankette, İYİ Parti’nin yüzde 13,4, HDP’nin yüzde 10,7 oranlarına ulaştığı görüldü.</p>

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette CHP, yüzde 29.9’la birinci parti olarak AKP’nin önünde yer aldı. AKP’nin yüzde 28,4’le CHP'yi takip ettiği ankette, İYİ Parti’nin yüzde 13,4, HDP’nin yüzde 10,7 oranlarına ulaştığı görüldü.

<p>AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP ise, yüzde 6,1’le geçtiğimiz aylarda yüzde 7’ye düşürdükleri seçim barajının da altında kaldı.</p>

AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP ise, yüzde 6,1’le geçtiğimiz aylarda yüzde 7’ye düşürdükleri seçim barajının da altında kaldı.

<p>CHP ve İYİ Parti’yle birlikte altılı masada birlikte çalışmalar yürüten partilerin oy oranları şöyle şekillendi:</p> <p>*DEVA Partisi: Yüzde 5,3</p> <p>*Saadet Partisi: Yüzde 1,5</p> <p>*Gelecek Partisi: Yüzde 1,2</p> <p>*Demokrat Parti: Yüzde 0,5</p>

CHP ve İYİ Parti’yle birlikte altılı masada birlikte çalışmalar yürüten partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

*DEVA Partisi: Yüzde 5,3

*Saadet Partisi: Yüzde 1,5

*Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

*Demokrat Parti: Yüzde 0,5

<p><strong>CUMHUR'A KÖTÜ HABER</strong></p> <p>Böylece altılı masanın toplam oy oranı yüzde 51,8 oranına ulaştı. Cumhur İttifakı ise yüzde 34,5’te kalıyor.</p>

CUMHUR'A KÖTÜ HABER

Böylece altılı masanın toplam oy oranı yüzde 51,8 oranına ulaştı. Cumhur İttifakı ise yüzde 34,5’te kalıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ANKET 6'lı masa

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