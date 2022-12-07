Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: AKP'li vekiller bütçe görüşmelerine neden gelmiyor?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:27

TBMM Genel Kurulu’ndaki 2023 bütçe görüşmelerinde, zaman zaman milletvekillerinin birbirinin üzerine yürüdüğü gergin anlar yaşanıyor.

Meclis'te çoğunluğu bulunduran AKP'li vekillerin ise bütçe görüşmelerine katılım göstermemesi dikkat çekiyor.

Son olarak dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 yılı bütçe görüşmelerini TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li milletvekillerinin takip etmemesini eleştirerek, “Gruplarının yarısı burada olsa anlarım. 4 kişi 4. 284 kişiden 4 kişinin savunulacak bir tarafı yok” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise arkadaşlarının başka görevlerinin de bulunduğuna vurgu yapıp, gerektiğinde salonda olacaklarını söyleyerek tartışmayı hararetlendirmişti.

"YENİ İSİMLERİN GELECEĞİNE İNANIYORLAR"

Tepki çeken konuyu bugün "Vekil açmazı" başlıklı yazısında kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise kulislerden edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı:

MHP’nin etkin milletvekillerinden biri ile dün kuliste otururken, 'Sizin arkadaşlarınız tam kadro burada, AK Parti milletvekillerinden çok az gelmesinin nedeni ne?' dediğimde getirdiği yorum durumu anlamak için önemliydi:

'Üç ve beş döneme takılacak milletvekili sayısı çok fazla da ondan…'

İktidar kulisinde sohbet ederken aynı soruyu AK Parti’nin etkin bir ismine sordum, verdiği yanıt daha ilerisiydi:

'Her ne kadar üç dönem kurallarını geçen seçim MKYK kararına bağlamış olsak da 3’üncü döneme takılacak milletvekili sayımız 100’den fazla. Buna 15’i aşkın da 5 dönemdir vekillik yapanları ekle. Bir de MHP ile liste ittifakına girecek gibi görünüyoruz onları da koy… Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp, yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor.'