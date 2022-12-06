Meclis'teki yumruklu saldırı sonrası AKP'den ilk açıklama
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti. Elitaş, “Hepimiz bu ülkenin insanıyız, orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir” dedi.
Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede çıktı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arbede sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenilen Örs'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, bugün TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavisinin yapıldığı Güven Hastanesi’nde ziyaret etti. Doktorlardan Örs’ün durumuna ilişkin bilgi alan Elitaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“HER TÜRLÜ AĞIZ DALAŞI OLABİLİR AMA SONUNDA FİZİKİ BİR ŞEYİN OLMAMASI GEREKİR”
Mustafa Elitaş konuyla ilgili şunları söyledi:
- Son dönem Meclis çalışmaları inşallah sükunetle geçer diye düşünüyoruz hem izleyen milletvekillerinin hem kürsüdeki konuşmacıların, eleştiri muhakkak ki olması lazım demokrasilerde ama hakarete varan sözlerin olmaması, milletvekillerinin birbirlerini tahrik etmelerini değil.
- Hepimiz bu ülkenin insanıyız, orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir. Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra bir dost olarak bir arkadaş olarak yarın bir araya geldiğimizde hangi siyasi görüş olursa olsun ‘dostum, arkadaşım’ diye sarılacak bir noktada gitmemiz gerekir.
- Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kimseyi almıyorlar yoğun bakımda olduğu için.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak Örs'ün yaralanmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
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