Hüseyin Örs'e yumruklu saldırının ardından İYİ Parti'den Meclis'te protesto
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısı sonrası İYİ Parti grubu bugün TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AKP'ye gelmesi üzerine AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Partili vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e dün Genel Kurul'da yumruk atan AKPBursa Milletvekili Zafer Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılmaması durumunda AKP'li milletvekillerinin konuşması sırasında Genel Kurul'u terk edeceklerini açıklamıştı.
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