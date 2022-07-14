Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan Ensar Vakfı’nın etkinliklerine destek

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuk istismarlarına ilişkin haberler ile gündeme gelen ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen Ensar Vakfı’na bağlı İstanbul Tasarım Merkezi’nin düzenlediği çeşitli yarışma ve eğitimlere destek oluyor.

İstanbul Tasarım Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile kurulan “İstanbul Medya Merkezi” medya eğitimleri verecek. Medya alanında teorik-uygulamalı eğitimler verilmesi öngörülen projeye katılanlara ücretsiz ders verilecek, sonrasında bir YouTube kanalı ve sosyal medya uygulamaları üzerinden kendilerine ait içerik üretebilmelerine ve yayınlamalarına olanak sağlanacak.

Eğitim sonucunda katılımcıların çalışmalarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi düzenlenmesi, bir fotokitap ve projeye ait bir bültenin yayımlanması, YouTube kanalı üzerinden içerik videoları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden Reels-IGTV videoları yayımlanması da tasarlandı.