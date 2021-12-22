Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden önceki 1 milyar dolar için harekete geçildi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:25

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk’te katıldığı bir programda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yaptığı sırada 1 milyar doların satıldığını söylemişti. Çakar’ın açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Yüksek kurdan yüklü miktarda döviz bozduranlar hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma ve Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TBB BAŞKANI’NIN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğan, Nebati, Kavcıoğlu hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın tanık sıfatıyla dinlenmesini talep etti.

“DÖVİZ KURLARININ AŞAĞIYA ÇEKİLECEĞİ HABERİNİ ALANLAR…”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

Tüm dünya; 'Naslar neyi gerektiriyorsa onu yaparım' diyerek Anayasa’nın 24’üncü maddesi hükümlerini çiğneyen AKP’giller’in Reisinin ve emir erlerinin Türk Ekonomisini nasıl içinden çıkılmaz bir hale soktuklarını izliyor. Öyle ki Türk Lirası hiçbir dönemde yabancı para birimleri karşısında bu kadar değersizleşmedi, döviz kurlarında bu kadar aşırı dalgalanmalar yaşanmadı.

Faiz sebep enflasyon sonuç dediler, parası olmayan milyonların, milyarları olan çok küçük bir azınlığı fonlaması üzerine kurulu bir sistem olan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' garabetiyle, örtülü olarak faizi yükselttiler. Avro’yu 20 TL’lere, doları 19 TL’lere getirdiler, milyon, milyar doları, avrosu olanlar ve döviz kurlarının aşağıya çekileceği haberini alanlar paralarını bozdurdular. Bu rakamın Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın dile getirdiği gibi en az 1 milyar dolar olduğu dile getirilmekte. Şimdi bu 1 milyar doları bozduranlar, düşük kurdan dolarları, avroları topluyorlar, servetlerine servet katıyorlar. Ama olan yine değerli halkımıza oluyor. Kurlardaki aşırı yükselmeler, Türk ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomiye dönüştürüldüğünden, bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarında aşırı yükselmelere neden oluyor. Halkımıza da dehşetli mağduriyet yaşatılıyor.

Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak döviz kurlarında yaratılan bu dalgalanmalardan vurgunlar vurulmasını sağlayanlara ve vurgunlar vuran çok küçük azınlığa karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. AKP’giller’in fıtratıdır Emekçi Halktan alıp Parababalarına vermek. Bu vurgun düzenleri eninde sonunda yıkılacak. Ulu Divan kurulacak. Gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan hâkimler ve savcılar AKP’giller’in işledikleri suçların hesabını soracak. Verilen hiçbir mücadele boşa gitmez. O günler gelecek."