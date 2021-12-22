Son dakika | Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

Son dakika | Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:15
Son dakika | Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12.3480 olarak açıkladı. 


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