Kuran'ı yırtıp ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklandılar... İfadeleri ortaya çıktı

04 Ekim 2022 Salı, 16:05

26 Eylül günü sosyal medyaya düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, B.Ç.'nin Kuran'ı yırtıp ateşe verdiği ve M.A.D.'nin de cep telefonu kamerasıyla videoya aldığı tespit edildi.

Görüntüler üzerine yapılan şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İki kişi, Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, "alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini" ifade etti.

B.Ç. ve M.A.D, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.