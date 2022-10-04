Kuran'ı yırtıp ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklandılar... İfadeleri ortaya çıktı
İzmir’de Kuran'ı yırtıp ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler, mahkemede verdikleri ifadede olayı hatırlamadıklarını söyledi.
26 Eylül günü sosyal medyaya düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, B.Ç.'nin Kuran'ı yırtıp ateşe verdiği ve M.A.D.'nin de cep telefonu kamerasıyla videoya aldığı tespit edildi.
Görüntüler üzerine yapılan şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İki kişi, Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, "alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini" ifade etti.
B.Ç. ve M.A.D, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma