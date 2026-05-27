Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu açıklandı: 13 bin 513 kişi hastanelik oldu

27.05.2026 22:04:00
İHA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk günü yaralanma nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #Kemal Memişoğlu