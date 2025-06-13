Kürecik Radar Üssü yeniden gündemde! CHP'den Erdoğan'a: İsrail'e istihbarat sağlayan üssü neden hâla kapatmıyorsunuz?

İsrail'in İran'ı hedef alan kapsamlı saldırılarının ardından CHP'den AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürecik Radar Üssü'yle ilgili bir çağrı yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, saldırılar üzerinden X hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamada, "İsrail'in yanı başımızdaki İran'a saldırısı hem insanlık dışı bir durum hem de ülkemiz için tehdittir" dedi.

Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı'na "Daha önce Mecliste "İsrail Türkiye'ye saldıracak" diyen Erdoğan'a bir kez daha soruyorum; ABD ve İsrail sistemleri ile entegre olan ve istihbarat sağladığı bilinen Malatya Kürecik Radar üssünü neden hala kapatmıyorsunuz!" ifadeleriyle seslendi.

ERDOĞAN: İSRAİL GÖZÜNÜ VATANIMIZA DİKECEK

Erdoğan, geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" demiş ve "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" diye eklemişti.

Gazze’den sonra Lübnan’a da saldıran İsrail’e İran füzelerle cevap verdi. İran’dan İsrail’e 1 Ekim’de yaklaşık 200 füze atılmış ancak İran’dan İsrail’e yapılan füze atışlarında etkinin düşük seviyede olması Malatya Kürecik’te kurulu olan Radar üssünü gündeme getirmişti.

SARAY YALANLADI AMA... KÜRECİK KİME ÇALIŞIYOR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bunun üzerine “‘İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik’te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu’ iddiası doğru değildir” diyerek bir “yalanlama” yapmış ve şunları eklemişti:

“Kürecik’teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır.”

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller ise İletişim Başkanlığının bu açıklamasının aslında bir dezenformasyon olduğuna dikkat çekerek İsrail, Kürecik Radarı’ndan yararlandığını vurgulamış ve 23 Nisan 2024 tarihli köşe yazısında bu mekanizmanın nasıl işlediğini madde madde şöyle anlatmıştı:

"İSRAİL'E SİLAH VEREN, İSTİHBARAT DA VERİR

Kürecik Radarı, ABD tarafından kurulup NATO üssüne dönüştürülmüştür. Üs, NATO’nun 2010’daki Lizbon Zirvesi’nde alınan karar gereği, balistik füze savunma sisteminin bir unsuru olarak planlandı. Ancak NATO himayesinde değil de ABD himayesinde olacağı için Ankara önce itiraz etti. Üs NATO şemsiyesine alınınca Eylül 2011’de onaylandı ve Şubat 2012’de kuruluşu tamamlandı. İran sınırına 700 km yakınlıktaki üsse AN/TPY-2 tipi radar yerleştirildi. Ancak AN/TPY-2 sonuçta ABD ordusuna aittir ve fiilen ABD tarafından işletilmektedir. Dolayısıyla:

1) Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin “Bilgiler İsrail’le değil, sadece NATO müttefikleriyle paylaşılır” iddiası, teorik olarak doğru olsa bile, pratikte doğru değildir. Çünkü İsrail’e para ve silah veren, elbette istihbarat da verir! Bundan şüphe duymak saflık değilse, NATO’körlüktür!

ABD KÜRECİK VERİLERİYLE İRAN FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ

2) İran’dan İsrail’e doğru harekete geçen 300 civarındaki SİHA ve füzenin 87’sini, Pentagon’un açıklamasına göre bizzat ABD düşürdü. ABD’nin bölgedeki üslerinde bulunan savunma füzeleri ve uçakları, İran füzelerine karşı İsrail’den önce harekete geçti. ABD bu savunmasında Kürecik Radarı’nın verilerini de kullandı. ABD’nin Kürecik’ten yararlanarak İsrail’e hareket eden İran füzelerini düşürmesi demek, İsrail’in Kürecik’ten “dolaylı” yararlanması demektir.

3) İsrail, Kürecik Radarı’ndan, İran füzelerine karşı harekete geçen Doğu Akdeniz’deki ABD gemileri üzerinden de “dolaylı” yararlandı: “Doğu Akdeniz’deki iki ABD Aegis muhribin SM3 bataryaları ile balistik füze düşürdüğünü Pentagon açıklamalarından biliyoruz. Bu gemilerin atmosfer dışında önleme yapabilmesine yönelik tespit ve izleme bilgilerini Kürecik’teki radardan aldığı fiziki bir gerçektir. Zira söz konusu NATO Balistik Füze Savunma Sistemi gemilerinin Aegis komuta kontrol sisteminin Avrupa ve Akdeniz havzasında ana bilgi girişlerinden ve ‘yan söyleme’ istasyonlarından birisinin Kürecik Radarı olduğu biliniyor” (Em. Tümamiral Cem Gürdeniz, Veryansın, 21.4.2024).

4) İsrail’in savunmasına sadece ABD değil, İngiltere ve Fransa da katıldı. Kıbrıs’taki üslerden kalkan bu uçaklar da elbette NATO üyesi ülkelerin uçakları olarak Kürecik Radarı’nın verilerinden yararlandı.

İSRAİL'E NATO'DA OFİSİ AKP ONAYLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Kürecik’teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır” diyor. Peki İsrail’in NATO’yla ilişkisi nedir?

AKP iktidarı, Kürecik Radarı’nın kurulduğu yıl, ABD’nin talebiyle İsrail’in NATO çalışmalarında yer almasını onayladı. 4 Aralık 2012 tarihli o toplantıyla ilgili olarak İsrail gazetesi Jerusalem Post, “NATO’nun füze savunma sistemlerinin kurulması kararı, Ankara’nın İsrail’e karşı tavrını yumuşatması için bir kaldıraç olarak kullanıldı” diye yazdı. Ardından AKP, 2016’da da İsrail’in NATO merkezinde daimi ofis sahibi olmasını onayladı.

Özetle, Atlantikçi bir iktidarın İsrail’e karşı sahici bir tutum alabilmesi olası değildir."