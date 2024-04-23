İsrail Kürecik’ten nasıl yararlandı?
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla
Mücadele Merkezi, “‘İran’ın İsrail’e
fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik’te
bulunan radar üssü sayesinde erken
tespit edilerek durduruldu’ iddiası doğru
değildir” diyerek bir “yalanlama” yaptı
ve şunları ekledi: “Kürecik’teki radar
sisteminden elde edilen bilgiler, NATO
prosedürleri çerçevesinde sadece
müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri
paylaşımının amacı, NATO müttefiki
ülkelerin halklarının, topraklarının ve
kuvvetlerinin korunmasıdır.”
Bu yalanlama, aslında bir
dezenformasyon. İsrail, Kürecik
Radarı’ndan yararlandı. Nasıl mı?
Madde madde bakalım:
İSRAİL'E SİLAH VEREN, İSTİHBARAT DA VERİR
Kürecik Radarı, ABD
tarafından kurulup NATO üssüne
dönüştürülmüştür. Üs, NATO’nun
2010’daki Lizbon Zirvesi’nde alınan
karar gereği, balistik füze savunma
sisteminin bir unsuru olarak planlandı.
Ancak NATO himayesinde değil de
ABD himayesinde olacağı için Ankara
önce itiraz etti. Üs NATO şemsiyesine
alınınca Eylül 2011’de onaylandı ve
Şubat 2012’de kuruluşu tamamlandı.
İran sınırına 700 km yakınlıktaki üsse
AN/TPY-2 tipi radar yerleştirildi. Ancak
AN/TPY-2 sonuçta ABD ordusuna aittir
ve fiilen ABD tarafından işletilmektedir.
Dolayısıyla:
1) Dezenformasyonla Mücadele
Merkezi’nin “Bilgiler İsrail’le değil,
sadece NATO müttefikleriyle paylaşılır”
iddiası, teorik olarak doğru olsa bile,
pratikte doğru değildir. Çünkü İsrail’e
para ve silah veren, elbette istihbarat
da verir! Bundan şüphe duymak saflık
değilse, NATO’körlüktür!
ABD KÜRECİK VERİLERİYLE İRAN FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ
2) İran’dan İsrail’e doğru harekete
geçen 300 civarındaki SİHA ve füzenin
87’sini, Pentagon’un açıklamasına
göre bizzat ABD düşürdü. ABD’nin
bölgedeki üslerinde bulunan savunma
füzeleri ve uçakları, İran füzelerine
karşı İsrail’den önce harekete
geçti. ABD bu savunmasında
Kürecik Radarı’nın verilerini de
kullandı. ABD’nin Kürecik’ten
yararlanarak İsrail’e hareket eden
İran füzelerini düşürmesi demek,
İsrail’in Kürecik’ten “dolaylı”
yararlanması demektir.
3) İsrail, Kürecik Radarı’ndan,
İran füzelerine karşı harekete geçen
Doğu Akdeniz’deki ABD gemileri
üzerinden de “dolaylı” yararlandı:
“Doğu Akdeniz’deki iki ABD Aegis
muhribin SM3 bataryaları ile balistik
füze düşürdüğünü Pentagon
açıklamalarından biliyoruz. Bu gemilerin
atmosfer dışında önleme yapabilmesine
yönelik tespit ve izleme bilgilerini
Kürecik’teki radardan aldığı fiziki
bir gerçektir. Zira söz konusu NATO
Balistik Füze Savunma Sistemi
gemilerinin Aegis komuta kontrol
sisteminin Avrupa ve Akdeniz
havzasında ana bilgi girişlerinden
ve ‘yan söyleme’ istasyonlarından
birisinin Kürecik Radarı olduğu
biliniyor” (Em. Tümamiral Cem
Gürdeniz, Veryansın, 21.4.2024).
4) İsrail’in savunmasına sadece ABD
değil, İngiltere ve Fransa da katıldı.
Kıbrıs’taki üslerden kalkan bu uçaklar
da elbette NATO üyesi ülkelerin uçakları
olarak Kürecik Radarı’nın verilerinden
yararlandı.
İSRAİL'E NATO'DA OFİSİ AKP ONAYLADI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
“Kürecik’teki radar sisteminden elde
edilen bilgiler, NATO prosedürleri
çerçevesinde sadece müttefiklerle
paylaşılmaktadır” diyor. Peki İsrail’in
NATO’yla ilişkisi nedir?
AKP iktidarı, Kürecik Radarı’nın
kurulduğu yıl, ABD’nin talebiyle
İsrail’in NATO çalışmalarında yer
almasını onayladı. 4 Aralık 2012
tarihli o toplantıyla ilgili olarak İsrail
gazetesi Jerusalem Post, “NATO’nun
füze savunma sistemlerinin
kurulması kararı, Ankara’nın İsrail’e
karşı tavrını yumuşatması için bir
kaldıraç olarak kullanıldı” diye yazdı.
Ardından AKP, 2016’da da İsrail’in
NATO merkezinde daimi ofis sahibi
olmasını onayladı.
Özetle, Atlantikçi bir iktidarın
İsrail’e karşı sahici bir tutum
alabilmesi olası değildir.
DÜZELTME VE ÖZÜR: Teknik bir
aksaklık nedeniyle dünkü sayımızda
yazarımızın eski yazısı yayımlanmıştır.
Düzeltir, özür dileriz.
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