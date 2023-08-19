Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'ndan kadın muhtarlara destek: Eşit temsile ilerleyelim

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık iki projelerinin bulunduğunu belirterek “Birisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı. Bu programda gelecek seçimler için ‘Bir kapı da sen aç’ kampanyası üzerine kadın muhtar adayları için bir el kitapçığı hazırlandı. Bir de İsveç Başkonsolosluğu’ndan destek aldığımız proje var. Burada da belediyelerle ve işbirliği halindeyiz. Kadın örgütleriyle iş birliği halindeyiz. Türkiye genelinde yedi bölge yedi şehirde Marmara için İstanbul, Ege için İzmir, Akdeniz için Antalya, Doğu Anadolu için Van, Güneydoğu Anadolu için Mardin, Karadeniz için Amasya, İç Anadolu için de Kayseri illerinde eğitimler olacak” dedi.

(Ayşe Kaşıkırık)

EĞİTİM ÇAĞRISI

Kadın muhtar adaylarına seslenen Kaşıkırık, “2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyen kadınlar eğitimlerimize katılabilirler. Bu illerdeki kadınlar bize muhakkak ulaşsınlar. Birlikte yol alalım birbirimize destek olalım. Adaylaşmalarına, görünürlük çalışmalarına destek olalım. Türkiye’de kadın muhtar oranı yüzde 3 civarında. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadınlar muhtarlık kurumuna 1933 yılında seçilmeye hak kazandı. 1933’ten bu yana kadın muhtar oranı en fazla yüzde 3” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE YOL ALALIM’

“Şanlıurfa’da tarih boyunca bir tane bile kadın muhtar çıkmadı” diyen Kaşıkırık, şunları kaydetti:

“Eşit temsile adım adım ilerleyelim. O yüzden şu anda ilk olarak hedefimiz yüzde 3 olan oranı yaklaşık yüzde 30’lara çıkarmak. İki çağrımız var. Bir kadınlar aday olmak istiyorlarsa kesinlikle aday olsunlar ve seçmenleri de kadın muhtar adaylarına oy vermeye davet edelim. İkincisi ise yedi bölgede bahsettiğimiz illerdeki kadın muhtar adayları ve kadın muhtarlar da halihazırda bize ulaşsınlar.”